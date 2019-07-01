Спортсмены из Иркутской области завоевали четыре медали на Первенстве России по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-01T11:23:53+03:00

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Трое легкоатлетов из Иркутской области завоевали медали на Первенстве России, которое проходило с 27 по 39 июня в Челябинске. Наши спортсмены отличились в беге на несколько дистанций и прыжках с шестом. Информация об этом появилась на сайе ИА IrkutskMedia.

- В активе легкоатлетов из Иркутской области две золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Иркутский бегун Владислав Скулин стал первым на дистанции 100 метров, пробежав ее за 10,88 секунды. Еще один представитель беговых дисциплин, Олнг Сильченко из ангарска, завоевал сразу две медали. Он занял второе место в беге на 1,5 километра, пробежав дистанцию за 4 минуты и 2,96 секунды, а также стал третьим в беге на 3 километра, добравшись до финиша за 8 минут и 36,76 секунды. А в прыжках с шестом отличился иркутянин Матвей Волков, который взял высоту 5 метров и завоевал "золото".

ИСТОЧНИК KP.RU