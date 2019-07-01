2019-07-01T14:31:21+03:00
Происшествия

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области: нужно восстанавливать электричество и водоснабжение

Также в первоочередных задачах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области - привести в порядок жилые дома
Любовь АРБАТСКАЯ
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Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области: нужно восстанавливать электричество и водоснабжениеЛиквидация последствий наводнения в Иркутской области: нужно восстанавливать электричество и водоснабжениеФото: Николай ТЕКАЛОВ
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В региональном правительстве состоялось оперативное совещание по ЧС. На вечер 1 июля в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Зиминском районах в воде - 3042 дома. Среди них и многоквартирные - 70 в Нижнеудинске, 31 – в Тулуне. Губернатор Сергей Левченко озвучил, какие задачи для ликвидации последствий наводнения в Иркутской области нужно решить в первую очередь.

- Это восстановление энергоснабжения, водоснабжения населения пострадавших районов и состояние жилого фонда, приведение его в порядок, – подчеркнул глава региона.

Так, в Нижнеудинске и Тулуне осмотрят дома, чтобы понять, где необходим капитальный ремонт. В Нижнеудинске уже начали осмотр фасадов, крыш, подвалов домов. Из подвалов откачивают воду. Продолжают восстанавливать водозабор, трех КНС.

В Тулуне в зоне подтопления - четыре КНС и подземный водозабор. Вода берется из артезианских скважин и развозится специальными машинами. Дома пострадали сильнее, чем в Нижнеудинске, их осмотрят позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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