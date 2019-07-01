2019-07-01T15:40:42+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: фермерским хозяйствам возместят ущерб

Всего в зону наводнения в Иркутской области попало 53 фермерских хозяйства, ущерб огромен
Любовь АРБАТСКАЯ
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Наводнение в Иркутской области: сельским хозяйствам возместят ущербНаводнение в Иркутской области: сельским хозяйствам возместят ущербФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На оперативном совещании в правительстве Иркутской области отметили, что гуманитарная помощь пострадавшим от паводка в Тулуне, Нижнеудинске идет полным ходом.

- Региональный минсельхоз и агропромышленные предприятия уже доставили 475 килограммов муки, 75 тонн зерносмеси, 3 тонны хлеба, 20 тонн воды, 6 тонн продовольственных товаров, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ущерб сельскому хозяйству огромен. Подтоплено 53 фермерских хозяйства в пяти районах, под водой более 11 тысяч посевов. Исчезли 692 головы сельскохозяйственных животных (539 коров, 78 свиней, 52 лошади, 23 овцы). Точно погибли уже 94 животных: 11 коров, 50 свиней. Залито водой 400 гектаров пастбищ, 588 гектаров сенокосов, а также зерно - 767 тонн и 120 рулонов сена. Досталось технике, складам, гаражам, хранилищам овощей, мастерским.

– Необходимо оперативно подготовить документы на возмещение ущерба пострадавшим территориям. Сформировать перечень сельхозтоваропроизводителей, которые могут помочь пострадавшим хозяйствам восстановить технику и объекты агропромышленного комплекса, – отметил глава региона Сергей Левченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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