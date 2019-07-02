СЕГОДНЯ 02:45 2019-07-02T02:47:28+03:00

Наводнение в Иркутской области: три населенных пункта освободились от воды

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Еще три населенных пункта Иркутской области, пострадавших от наводнения, освободились от воды. Об этом говорится в официальной сводке МЧС России. Также сообщается, что вода ушла из 176 домов и 154 приусадебных участков.

С помощью авиации и плавсредств, за 1 июля спасатели эвакуировали 227 человек и помогли 562 пострадавшим. Кроме того, проводилась откачка воды из подтопленных помещений и уборка территорий. Людям доставили 2,5 тонны продуктов питания и 21,5 тонна бутилированной воды, на телефон горячей линии поступило 842 обращения.

В Тулуне, где самая сложная ситуация с наводнением, за ночь вновь упал уровень воды в реке Ия. По состоянию на 04.00, 2 июля он составляет 952 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU