2019-07-02T03:28:24+03:00
Общество

Пианист Денис Мацуев о наводнении в Иркутской области: «Обязательно будем помогать!»

Музыкант намерен дать благотворительные концерты, собранные средства пойдут пострадавшим
Мария КНЯЗЕВА
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Денис Мацуев о наводнении в Иркутской области: «Обязательно будем помогать!»Денис Мацуев о наводнении в Иркутской области: «Обязательно будем помогать!»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Летние паводки, натворившие много бед, затронули почти каждого в нашей стране. Вот уже несколько дней россияне с замиранием следят за новостями из Иркутской области. Смотрят повергающие в шок фотографии, видео, на которых жилые дома сносит потоками воды.

Не могут молчать о своих переживаниях и знаменитые люди, для которых Иркутск — это малая Родина.

- В моей родной Иркутской области произошло жуткое наводнение, - пишет на своей странице в соцсети Народный артист России, пианист Денис Мацуев. - Наводнение само по себе катастрофично, но ещё больнее эта катастрофа переживается, когда происходит в области, где каждый человек для меня практически родственник. Невозможно не выразить скорбь, которую я ощущаю прямо сейчас, узнав о жертвах, пропавших без вести, потерявших кров. Видеокадры, которые мне присылают мои друзья из Иркутска, иначе как шоком не назовёшь: все эти дома, исчезающие под водой, люди, которые спасаются на крышах.

Музыкант также отметил, что приятно узнавать о том, что земляки своих в беде не бросают, везут, несут для пунктов временного размещения продукты, одежду.

- Для меня это свидетельство того, что наше сибирское чувство локтя не миф и не преувеличение, - отмечает Денис Мацуев. - Стремление помогать в трудной ситуации у нас в крови, это можно сказать часть сибирского кода. Крепитесь, дорогие мои, я - с вами. И обязательно будем помогать в ближайшее время.

Пианист намерен дать благотворительный концерт в рамках фестиваля «Звезды на Байкале». Он состоится в Иркутске в сентябре. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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