Наводнение в Иркутской области: 2 июля по трассе Р-255 ограничено движение для грузовых фур

СЕГОДНЯ 03:53 2019-07-02T03:53:38+03:00

С автодорог убирают обломки домов, оставшиеся после наводнения в Иркутской области .Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Автомобилистов, особенно водителей тяжеловесного транспорта, просят воздержаться от поездок в регион

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В Иркутской области приступили к ликвидации последствий наводнения: расчищают дороги от строительного мусора — точнее, от обломков некогда жилых домов. Так, на трассе Р-255 «Сибирь» работы еще много. В связи с этим на ней ограничено движение для тяжеловесного транспорта в границах региона.

- Водители таких автомобилей сейчас останавливаются на территории Бурятии и Красноярского края, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». - Убедительно просим автовладельцев воздержаться от поездок по федеральной трассе Р-255 через Иркутскую область до восстановления движения на указанном участке дороги - км 1490 - км 1497.

Специалисты отмечают, что может быть к вечеру 2 июля проезд откроют. Сейчас уже отсыпано 5 тыс. кубометров скальной породы, работы ведутся круглосуточно.

С автодорог убирают обломки домов, оставшиеся после наводнения в Иркутской области .Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

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ИСТОЧНИК KP.RU