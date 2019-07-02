2019-07-02T04:16:05+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: утром 2 июля уровень воды в реке Ия еще на 2, 5 м выше нормы

Восстановительные работы идут везде, где ушла вода
Мария КНЯЗЕВА
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Наводнение в Иркутской области: утром 2 июля уровень воды в реке Ия еще на 2, 5 м выше нормыНаводнение в Иркутской области: утром 2 июля уровень воды в реке Ия еще на 2, 5 м выше нормыФото: Николай ТЕКАЛОВ
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«Большая вода» медленно, но все же уходит. По данным на 6.30 утра 2 июля уровень в реке Ия, воды которой затопили Тулун в Иркутской области, 952 см. Критической отметкой здесь считается 700 см. То есть еще 2, 5 метра и река войдет в свое русло. Напомним, что в пик паводков в этом городе река поднималась до отметки 14 метров. Большая часть города была затоплена.

В районах, где стихия отступила, уже начались работы по восстановлению энергоснабжения, очистка автодорог от обломков домов, мусора. К сожалению, по последним данным количество жертв летних паводков в Приангарье увеличилось до 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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