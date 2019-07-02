Спортсменка из Иркутской области стала чемпионкой России по велоспорту-шоссе

СЕГОДНЯ 04:26 2019-07-02T04:26:33+03:00

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Чемпионат России по велоспорту-шоссе завершился накануне в Белгороде. На индивидуальных выступлениях шелеховчанка Анастасия Пляскина завоевала золотую медаль.

- Анастасия заняла первое место в индивидуальной гонке на время на дистанции 30 километров, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Результат Пляскиной составил 43 минуты 31,82 секунды.

Второй в этом турнире финишировала Елизавета Ошуркова из Республики Адыгея. Бронзовым призером стала Ксения Добрынина из Ростовской области.

Первым тренером нашей спортсменки был Владимир Бурмистров. Сейчас Анастасия Пляскина тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Игоря Грицких. Ездит на велосипеде шелеховчанка уже больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU