2019-07-02T04:42:51+03:00
Общество

Помогите найти ребенка: 9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Иркутске, 1 июля, домой не вернулся 9-летний Александр. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят сообщать им любую информацию.

- Ушел он из дома в мкр. Березовый, - отмечают поисковики. - Рост у мальчика 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые.

Одет ребенок был в черную ветровку без капюшона с серебристой надписью на спине, под курткой — бирюзовая футболка, светло-голубые джинсовые шорты, на ногах — черные кожаные плетенки. Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят звонить по номеру 112. По данным на 9.30 утра 2 июля, 9-летнего мальчика еще не нашли.

Читайте также:

«Помогите, мы в беде»: спасатели помогли туристам, застрявшим в водной ловушке в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последствия наводнения в Иркутской области: в зонах затопления работает горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен
Полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа в Братске
Последствия наводнения в Иркутской области: очисткой затопленных территорий займутся войска химзащиты
В Братске отметили День молодежи
Участники преступной группы из Иркутской области отправятся под суд за убийство предпринимателя
Девять предприятий приняли участие в работе бизнес-приемной при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири
«Ростелеком» готов участвовать в реализации проекта «Умный город» в Иркутске
ИГУ: Аномалия, стремящаяся к постоянству
Губернатор Иркутской области вновь вылетел в Тулун
Шедевры из Южной Кореи: новая выставка откроется 3 июля в Иркутске
Всероссийские соревнования по маунтинбайку: бронза у Олеси Глинской из Иркутской области
Спортсменка из Иркутской области стала чемпионкой России по велоспорту-шоссе
Наводнение в Иркутской области: утром 2 июля уровень воды в реке Ия еще на 2, 5 м выше нормы
Наводнение в Иркутской области: 2 июля по трассе Р-255 ограничено движение для грузовых фур
Пианист Денис Мацуев о наводнении в Иркутской области: «Обязательно будем помогать!»
Наводнение в Иркутской области: три населенных пункта освободились от воды