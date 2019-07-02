Помогите найти ребенка: 9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля
В Иркутске, 1 июля, домой не вернулся 9-летний Александр. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят сообщать им любую информацию.
- Ушел он из дома в мкр. Березовый, - отмечают поисковики. - Рост у мальчика 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые.
Одет ребенок был в черную ветровку без капюшона с серебристой надписью на спине, под курткой — бирюзовая футболка, светло-голубые джинсовые шорты, на ногах — черные кожаные плетенки. Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят звонить по номеру 112. По данным на 9.30 утра 2 июля, 9-летнего мальчика еще не нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU