Помогите найти ребенка: 9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля

СЕГОДНЯ 04:42 2019-07-02T04:42:51+03:00

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Изменить размер текста: A A

В Иркутске, 1 июля, домой не вернулся 9-летний Александр. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят сообщать им любую информацию.

- Ушел он из дома в мкр. Березовый, - отмечают поисковики. - Рост у мальчика 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые.

Одет ребенок был в черную ветровку без капюшона с серебристой надписью на спине, под курткой — бирюзовая футболка, светло-голубые джинсовые шорты, на ногах — черные кожаные плетенки. Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят звонить по номеру 112. По данным на 9.30 утра 2 июля, 9-летнего мальчика еще не нашли.

Читайте также:

«Помогите, мы в беде»: спасатели помогли туристам, застрявшим в водной ловушке в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU