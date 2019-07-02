2019-07-02T05:07:18+03:00
Спорт

Всероссийские соревнования по маунтинбайку: бронза у Олеси Глинской из Иркутской области

Финишировала, уступив всего несколько секунд
Мария КНЯЗЕВА
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Всероссийские соревнования по маунтинбайку: бронза у Олеси Глинской из Иркутской области. Фото: Министерства спорта по Иркутской областиВсероссийские соревнования по маунтинбайку: бронза у Олеси Глинской из Иркутской области. Фото: Министерства спорта по Иркутской области
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С одних соревнований сразу на другие. Сейчас Олеся Глинская из Черемхова в составе сборной команды Иркутской области находится в Кыштыме Челябинской области. Там проходит первенство России в дисциплине «кросс-кантри». А накануне она завоевала бронзу на всероссийских соревнований по маунтинбайку.

- Олеся стала бронзовым призером на турнире среди девушек 15-16 лет в Екатеринбурге, - сообщают в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Состязания также проводились в дисциплине «кросс-кантри».

Как рассказали в ведомстве, Глинская всего несколько секунд уступили велогонщице из Свердловской области. Болеем за землячку, надеемся, с первенства она тоже вернется с медалью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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