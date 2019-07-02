2019-07-02T05:39:37+03:00
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Шедевры из Южной Кореи: новая выставка откроется 3 июля в Иркутске

В экспозиции - 58 работ двадцати лучших современных художников этой страны
Мария КНЯЗЕВА
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Шедевры из Южной Кореи: новая выставка откроется 3 июля в Иркутске. Фото: Иркутский художественный музейШедевры из Южной Кореи: новая выставка откроется 3 июля в Иркутске. Фото: Иркутский художественный музей
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В Галерее сибирского искусства завтра, 3 июля, можно будет увидеть работы художников-современников из Южной Кореи. Посетителям представят образцы современной корейской печатной графики.

- В экспозиции - 58 работ двадцати лучших активно работающих художников этой страны, - рассказали в Иркутском художественном музее. - Все они регулярно участвуют в престижных международных выставках, их мастерство многократно было отмечено различными призами.

Ксилография, офорт, линогравюра и совершенно новые экспериментальные техники, лазерная гравировка, цифровая печать — все это смогут увидеть иркутяне в исполнении корейских мастеров.

- Темы творчества - экология, сложные отношения с ближайшим соседом - Северной Кореей, - отмечают в музее. - Также есть работы, пронизанные духом восточной философии.

Побывать на выставка можно до 28 июля, а 3 июля в 16.00 вход в галерею свободный. На открытие придет президентом Ассоциации печатной графики Южной Кореи, профессор Ким Сын Ён из университета Hongik в Сеуле. Он же 4 июля прочтет лекцию «Особенности современной печатной графики стран Восточной Азии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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