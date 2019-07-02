Участники преступной группы из Иркутской области отправятся под суд за убийство предпринимателя

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-02T07:13:37+03:00

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В Красноярске завершилось расследование по делу двух участников преступной группировки, которые в 2013 году убили предпринимателя. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Убитый бизнесмен являлся владельцем магазина по продаже бытовой техники вместе со своим коллегой. Однако его партнер по бизнесу решил устранить своего компаньона, чтобы единолично завладеть магазином. И сделать это он задумал с помощью убийства. Коллега нашел в Иркутской области исполнителя, который и должен был убрать его конкурента. Однако наемник не захотел действовать в одиночку и взял себе в помощники троих своих знакомых - иркутянина, шелеховчанина и уроженца бурятского поселка Каменск.

- Убийцы отправились в Красноярск, где на протяжении нескольких дней пристально следили за своей жертвой, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю. - Затем 31 октября 2013 года они напали на предпринимателя прямо возле входа в его офис и зарезали его ножами.

Преступникам удавалось скрываться от правосудия в течение шести лет, но в итоге оперативникам все же удалось выследить и задержать их. Уголовные дела в отношении организатора убийства и одного из исполнителей уже завершены и вскоре они предстанут перед судом. Расследование в отношении остальных участников преступления по-прежнему продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU