Последствия наводнения в Иркутской области: в зонах затопления работает горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-02T08:30:43+03:00

Ситуация с продуктами питания в зонах ликвидации последствий наводнения в Иркутской области продолжает держаться на особом контроле

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В Иркутской области вскоре начнет работу горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен в районах, пострадавших от наводнения. Это делается для того, чтобы вовремя пресечь рост цен на продовольствие в зонах ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, который может начаться в связи с дефицитом продуктов.

- Телефон горячей линии 8(3952)34-25-48, специалисты смогут проконсультировать людей с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Остальное время горячая линия будет работать в режиме автоответчика.

В районах ликвидации последствий наводнения в Иркутской области ситуация с обеспечением пострадавших водой и продовольствием продолжает держаться на особом контроле. Всех предпринимателей в пострадавших регионах уже предупредили о последствиях нарушения антимонопольного законодательства и закона о защите прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU