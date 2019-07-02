2019-07-02T11:09:50+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: в регионе начали оценивать ущерб от потопа

Специалисты будут оценивать ущерб от последствий наводнения в Иркутской области сначала на объектах социальной сферы, а затем - в жилых домах
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Последствия наводнения в Иркутской области: в регионе начали оценивать ущерб от потопаПоследствия наводнения в Иркутской области: в регионе начали оценивать ущерб от потопаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутской области приступили к оценке ущерба от наводнения. Для этого в зону бедствия отправились специалисты из различных Министерств, которые будут оценивать степень разрушения построек в затопленных районах.

- В первую очередь члены комиссии будут оценивать ущерб, нанесенный объектам социальной сферы, таким как больницы, школы и детские дома, и только потом - жилым домам, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - После того, как специалисты исследуют все постройки, они подготовят документы для проведения восстановительных работ и выплаты компенсаций пострадавшим.

В результате наводнения в Иркутской области оказались затоплены 49 объектов социальной сферы и 20 тысяч жилых домов и приусадебных участков. Вчера представители комиссии уже обошли 400 домов, дальнейшую работу они будут продолжать по мере убывания воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет
С 4 по 7 июля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта
Судебные приставы в Иркутске изъяли автомобиль у должника прямо перед зданием суда
Браконьер из Усть-Кута поймал 955 особей хариуса в реке Таюра
Наводнение в Иркутской области: в разлившихся реках продолжается снижение уровня воды
Последствия наводнения в Иркутской области: в зонах затопления работает горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен
Полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа в Братске
Последствия наводнения в Иркутской области: очисткой затопленных территорий займутся войска химзащиты
В Братске отметили День молодежи
Участники преступной группы из Иркутской области отправятся под суд за убийство предпринимателя
Девять предприятий приняли участие в работе бизнес-приемной при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири
«Ростелеком» готов участвовать в реализации проекта «Умный город» в Иркутске
Метеорологи ИГУ: Аномалия, стремящаяся к постоянству
Губернатор Иркутской области вновь вылетел в Тулун
Шедевры из Южной Кореи: новая выставка откроется 3 июля в Иркутске
Всероссийские соревнования по маунтинбайку: бронза у Олеси Глинской из Иркутской области
Помогите найти ребенка: 9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля
Спортсменка из Иркутской области стала чемпионкой России по велоспорту-шоссе
Наводнение в Иркутской области: утром 2 июля уровень воды в реке Ия еще на 2, 5 м выше нормы
Наводнение в Иркутской области: 2 июля по трассе Р-255 ограничено движение для грузовых фур
Пианист Денис Мацуев о наводнении в Иркутской области: «Обязательно будем помогать!»
Наводнение в Иркутской области: три населенных пункта освободились от воды