СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-02T11:09:50+03:00

Последствия наводнения в Иркутской области: в регионе начали оценивать ущерб от потопа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Специалисты будут оценивать ущерб от последствий наводнения в Иркутской области сначала на объектах социальной сферы, а затем - в жилых домах

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В Иркутской области приступили к оценке ущерба от наводнения. Для этого в зону бедствия отправились специалисты из различных Министерств, которые будут оценивать степень разрушения построек в затопленных районах.

- В первую очередь члены комиссии будут оценивать ущерб, нанесенный объектам социальной сферы, таким как больницы, школы и детские дома, и только потом - жилым домам, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - После того, как специалисты исследуют все постройки, они подготовят документы для проведения восстановительных работ и выплаты компенсаций пострадавшим.

В результате наводнения в Иркутской области оказались затоплены 49 объектов социальной сферы и 20 тысяч жилых домов и приусадебных участков. Вчера представители комиссии уже обошли 400 домов, дальнейшую работу они будут продолжать по мере убывания воды.

ИСТОЧНИК KP.RU