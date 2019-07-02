Последствия наводнения в Иркутской области: в регионе начали оценивать ущерб от потопа
В Иркутской области приступили к оценке ущерба от наводнения. Для этого в зону бедствия отправились специалисты из различных Министерств, которые будут оценивать степень разрушения построек в затопленных районах.
- В первую очередь члены комиссии будут оценивать ущерб, нанесенный объектам социальной сферы, таким как больницы, школы и детские дома, и только потом - жилым домам, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - После того, как специалисты исследуют все постройки, они подготовят документы для проведения восстановительных работ и выплаты компенсаций пострадавшим.
В результате наводнения в Иркутской области оказались затоплены 49 объектов социальной сферы и 20 тысяч жилых домов и приусадебных участков. Вчера представители комиссии уже обошли 400 домов, дальнейшую работу они будут продолжать по мере убывания воды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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