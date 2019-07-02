Судебные приставы в Иркутске изъяли автомобиль у должника прямо перед зданием суда

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-02T11:30:57+03:00

Если он в течение 10 дней не расплатится с долгами, его машина уйдет с молотка

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Если вы должник, то ничего не спасет вас от визита судебных приставов. Житель Иркутской области скрывался от них на протяжении длительного времени, но в итоге лишился машины. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Ранее судебные приставы обнаружили, что у мужчины есть налоговая и кредитная задолженности на общую сумму в 360 тысяч рублей. они отправили иркутянину уведомление с требованием расплатиться с долгами в установленный срок. Однако мужчина этого не сделал и от встреч с судебными приставами всячески отказывался, дабы они не пришли описывать его имущество.

- Мы выяснили, что мужчина является участником одного из судебных разбирательств, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, - тогда судебные приставы узнали дату очередного заседания и отправились прямо к зданию суда, где и конфисковали автомобиль должника.

Сейчас автомобиль иркутянина, который слишком долго прятался от долгов, находится на спецстоянке. Если он не выплатит 360 тысяч рублей в течение 10 дней, то машина уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU