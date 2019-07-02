С 4 по 7 июля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-02T12:13:46+03:00

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С 4 по 7 июля в Иркутске будет дан старт Международного ралли "Шелковый путь-2019". На время подготовки к гонке и ее торжественного старта движение транспорта по центральным улицам города будет закрыто, а маршруты движения общественного транспорта изменятся. Схему проезда с 00:00 4 июля до 13:00 7 июля изменят следующие муниципальные автобусы:

1)Автобусы № 12 и № 16к при следовании от сквера Кирова проедут по улице Чкалова, переулку Гершевича, улицам Сурикова и Марата, а далее проедут по обычному маршруту

2)Автобусы № 56 при следовании из Радищева поедут сразу на улицу Чкалова, оттуда через переулок Гершевича и улицы Сурикова и Марата вернутся на свой обычный маршрут.

Также несколько автобусов изменят схему движения только 6 июля:

1)Автобусы №3,6,11,14,16,20,23,28р,29,30,33,37,38,39,42,43,64,65,66,67,74,77, 80 и 99 при следовании в центр после остановки "Чкалова" проедут через улицы Чкалова, Марата, Свердлова, Ленина, а затем вернутся на свой обычный маршрут. Таким образом, они не проедут мимо остановки на сквере Кирова.

2) Автобусы № 8,28 и 60, которые следуют в центр, после остановки "Чкалова" проедут по улицам Чкалова, Марата, Свердлова, Ленина и Желябова, а затем вернутся на маршрут. Они также исключат остановку "Сквер Кирова".

3)Автобусы № 3,7к,11,16,23,38,67,80 и 90, которые едут из центра, после остановки "Художественный музей" проедут по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее поедут по своим маршрутам. Они тоже временно уберут из списка остановок "Сквер Кирова". 4)Автобусы № 8,20 и 64, котрые будут ехать из центра города, после остановки "Кинотеатр Пионер", проедут по улицам Карла Маркса, Пролетарская, Свердлова, Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова, после чего разъедутся по своим традиционным маршрутам. Таким образом, Они на время исключат остановки "Гастроном № 1", "Экономическая академия", "Художественный музей" и "Сквер Кирова"

5)Автобусы № 6,29,33 и 39, которые будут ехать из центра, после остановки "Центральный рынок" проедут по улицам Богдана Хмельницкого, Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова, после чего вернутся на маршруты. Они временно исключат остановку "Сухэ-Батора" и остановятся на "Художественном музее".

6)Автобусы № 14,28р,30,37,42,43,60,65 и 66, выезжающие из центра, после остановки "Пролетарская" проедут по улицам Карла Маркса, Пролетарская, Свердлова, Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова, после чего вернутся на свои маршруты. Они не будут включать в маршрут остановку "Сухэ-Батора".

7)Движение автобусов №№ 12, 16к, которые будут ехать в центр, после остановки "Художественный музей" проедут по улицам Ленина Канадзавы, Марата, Свердлова и Ленина, после чего поедут по своим стандартным маршрутам. Временно будет исключена остановка "Сквер Кирова".

8)Движение автобусов № 56 при следовании из "Солнечного" после остановки "Художественный музей" пройдет по улицам Ленина, Желябова, Декабрьских событий и Рабочей, после чего вернется на стандартный маршрут. Они исключат остановку "Сквер Кирова" и временно будут останавливаться на "Цирке". А при движении из Радищева, после остановки "Фортуна" они проедут по улицам Рабочая, Декабрьских событий, Карла Маркса, Каландаришвили и Свердлова, после чего вернутся на маршрут. Они также временно не будут останавливаться на "Сквере Кирова".

9)Движение автобусов №98, которые будут следовать в центр после остановки "Кинотеатр Пионер" продолжится по улицам Карла Маркса, Каландаришвили, Свердлова, Ленина и Дзержинского, после чего они вернутся на маршрут. Они временно исключат остановки "Гастроном № 1" и "Сквер Кирова".

ИСТОЧНИК KP.RU