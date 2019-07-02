2019-07-02T13:35:29+03:00
Происшествия

Члены банды "черных лесорубов" из Усолья-Сибирского заплатят штраф в размере 700 тысяч рублей

Также они должны будут очистить места своих незаконных рубок от мусора
Анна ПОПОВА
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Члены банды "черных лесорубов" из Усолья-Сибирского заплатят штраф в размере 700 тысяч рублейЧлены банды "черных лесорубов" из Усолья-Сибирского заплатят штраф в размере 700 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Банду "черных лесорубов" из Иркутской области обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей в счет регионального лесного фонда. Информация об этом появилась на портале "Усолье Инфо". С 2015 по 2017 года члены преступной группы занимались незаконными рубками деревьев на территории Усольского и Ангарского лесничеств. В общей сложности "черные лесорубы" незаконно заготовили 325 сосен объемом 385,46 кубических метров.

- Ущерб, который члены преступной группы нанесли лесному комплексу региона, составил более 3 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В октябре прошлого года всех пятерых членов банды "черных лесорубов" уже осудили, однако прокуратура заявила, что они обязаны дополнительно выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. В усольском суде одобрили эту меру наказания и она вступила в силу. Также он постановил, что нарушители должны очистить места своих незаконных рубок от мусора, который они там оставили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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