2019-07-03T03:30:23+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: уровень воды в реке Ия спал на 1, 5 м за сутки

Продолжается ликвидация последствий летних паводков
Мария КНЯЗЕВА
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Уровень воды в реках Иркутской области снижаетсяУровень воды в реках Иркутской области снижаетсяФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Иркутская область все еще во власти летних паводков, которые натворили много бед. Тысячи человек остались без крыш над головой, погибли 18 сибиряков, 13 числятся пропавшими без вести, под водой оказался урожай.

- По данным на 04.00 утра 3 июля уровень воды в реке Ия - 796, - сообщает администрация города Тулуна.

Напомним, что критической отметкой считается 7 метров. Вчера, 2 июля, утром уровень в Ие был 952 см. Значит за сутки вода ушла на 156 см. Еще 96 см и она вернется в русло. Как отмечают власти города, сегодня, 3 июля, общественный транспорт начнет работать в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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