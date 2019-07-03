2019-07-03T03:55:38+03:00
Общество

В Иркутске ночью 3 июля горел склад хлебозавода

Пожар ликвидировали в 5.15 утра
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске ночью 3 июля горел склад хлебозаводаВ Иркутске ночью 3 июля горел склад хлебозаводаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пожарным Иркутска этой ночью было не до сна. Около часа ночи загорелся склад хлебозавода на улице Полярной. В огне была кровля здания.

- Локализовать пламя удалось в 04.03 утра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Ликвидировали пожар в 05.15 утра 3 июля.

Пострадавших нет. Боролись с огнем 29 спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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