В Иркутске ночью 3 июля горел склад хлебозавода

СЕГОДНЯ 03:55 2019-07-03T03:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожарным Иркутска этой ночью было не до сна. Около часа ночи загорелся склад хлебозавода на улице Полярной. В огне была кровля здания.

- Локализовать пламя удалось в 04.03 утра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Ликвидировали пожар в 05.15 утра 3 июля.

Пострадавших нет. Боролись с огнем 29 спасателей.

Читайте также:

350 кв.м в огне: горит крыша здания на Култукской в Иркутске

Наводнение в Иркутской области: из 17 пропавших без вести человек 4 нашлись живыми

Вода в затопленных районах пошла на спад, что дальше [фото, видео]

Счастливая встреча: собаку, спасенную кинологами во время паводка в Тулуне, хозяева нашли в иркутском питомнике К-9. Лохматого добродушного Босса забрали обратно домой [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU