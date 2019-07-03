Кубок России по плаванию: у иркутянки — две серебряные медали

СЕГОДНЯ 04:09 2019-07-03T04:15:40+03:00

Наталья Можина стала призером в заплывах на 100 и 200 метров

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Кубок России по плаванию прошел в Обнинске Калужской области. На соревнованиях успешно выступила иркутянка Наталья Можина. Она стала серебряным призером турнира дважды.

- Наталья заняла вторые места на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 59,93 и на 200-метровой дистанции комплексным плаванием с результатом 2:19,59, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Тренируется Можина у заслуженного тренера России Виктора Агеенко.

Как отметили в ведомстве, на Кубке России выступал еще один иркутский пловец — Дмитрий Шибанов. Он занял 7 место на дистанции 50 метров вольным стилем. Тренер отмечает, что в этой дисциплине большая конкуренция и для Дмитрия попасть в финальный заплыв — первый шаг к успеху.

ИСТОЧНИК KP.RU