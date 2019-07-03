СЕГОДНЯ 04:35 2019-07-03T04:35:24+03:00

Велогонки в Уфе: у спортсменов из Иркутской области — золото, серебро и бронза. Фото: Министерство спорта Иркутской области

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В Уфе накануне завершились всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе. Выступить на них приехали велосипедисты из Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Иркутской областей, Республики Башкортостан и других субъектов России. Спортсменам из Усолья-Сибирского удалось завоевать на турнире три разных медали — золотую, серебряную и бронзовую.

- Валерий Штин взошел на первое место пьедестала по итогам многодневной гонки на дистанции 4, 4 км, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Еще один спортсмен Вадим Конюхов стал серебряным призером в групповой гонке на 70 км, уступив всего 2 сотых секунды гонщику из Республики Башкортостан.

Бронзу в копилку Иркутской области также принес Вадим. Он занял третье место в четвертом этапе соревнований на дистанции 50 км.

ИСТОЧНИК KP.RU