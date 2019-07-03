2019-07-03T06:55:25+03:00
Общество

Братск готов дать рабочие места жителям пострадавших от паводка территорий Иркутской области

Алюминиевый завод примет порядка 100 человек
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
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Пострадавшим от поводка жителям Иркутской области предлагают работу в Братске.

Алюминиевый завод выразил готовность принять порядка 100 человек, проживающих в зоне бедствия.

Также предприятия Братска участвуют в ликвидации последствий паводка на территории Тайшетского района, предоставляют воду, транспорт для доставки грузов и людей в зону затопления.

Братск в числе первых мобилизовался для оказания помощи жителям Приангарья. В пострадавшие районы направлены спецтехника, десятки тонн грузов. В Тулун командированы врач-педиатр, восемь медсестер и четыре фельдшера из 1, 2 и 3 горбольниц. В Нижнеудинск направлены семь фельдшеров и столько же медсестер из 5-й горбольницы, детского учреждения здравоохранения и Братского врачебно-физкультурного диспансера.

По распоряжению мэра города Сергея Серебренникова 29 июня в Тулун были направлены две водовозки, мотопомпа и насосная машина. В этот же день во всех районах Братска были организованы 11 пунктов приема помощи. Первый грузовик с пятью тоннами груза был отправлен в Тулун 30 июня. 1 июля туда ушло уже 25 тонн, 2 июля – порядка 10 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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