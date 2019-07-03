2019-07-03T07:27:50+03:00
Общество

Мосты через реку Ия помогут восстановить военные ЦВО

В Иркутскую область доставлено шесть тяжелых механизированных мостов для установки на реках Ия, Уда и Ока
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Мосты через реку Ия помогут восстановить военные ЦВО.Мосты через реку Ия помогут восстановить военные ЦВО.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
Изменить размер текста:

Вода постепенно уходит. В зоне наводнения нужно налаживать нормальную жизнь. И прежде всего надо сделать все, чтобы города и поселки не оказались отрезанными от внешнего мира. А для этого надо установить мосты. Помогают с этим военные. Шесть тяжелых механизированных мостов перебросят специалисты Центрального военного округа в Иркутскую область для обеспечения пропуска техники в зоне паводка.

- Три моста из состава мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО будут переброшены сегодня самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Барнаула в Братск, - сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны России. - Столько же мостов из Кузбасса доставят с аэродрома Толмачево под Новосибирском.

Каждый такой мост на базе КрАЗа позволяют преодолевать препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров и позволяют пропускать машины и трактора весом до 60 тонн. Кроме того, его он может быть использован как пристань для барж, плотов, паромов и для соединения с наплавной частью моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помощь с кредитами пострадавшим от наводнения в Иркутской области: за просрочку займов не будут начисляться штрафы
Наводнение в Тайшете: уровень реки Уда повышается у деревень Полинчет и Кондратьево
Солнечное затмение 2 июля: команда иркутских астрономов подняла в Чили флаг России
В Тулун и Нижнеудинск прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России
Братск готов дать рабочие места жителям пострадавших от паводка территорий Иркутской области
Авиалесоохрана: в Иркутской области 3 июля горит более 18 000 га леса
Велогонки в Уфе: у спортсменов из Иркутской области — золото, серебро и бронза
Кубок России по плаванию: у иркутянки — две серебряные медали
В Иркутске ночью 3 июля горел склад хлебозавода
Наводнение в Иркутской области: уровень воды в реке Ия спал на 1, 5 м за сутки
Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей аферистам, которые обещали компенсацию за лекарства
Члены банды "черных лесорубов" из Усолья-Сибирского заплатят штраф в размере 700 тысяч рублей
Наводнение в Тулуне: для удобства жителей затопленных районов за городом появится новая остановка для пассажирских поездов
Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет
С 4 по 7 июля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта
Судебные приставы в Иркутске изъяли автомобиль у должника прямо перед зданием суда