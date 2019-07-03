Мосты через реку Ия помогут восстановить военные ЦВО

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-03T07:27:50+03:00

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Вода постепенно уходит. В зоне наводнения нужно налаживать нормальную жизнь. И прежде всего надо сделать все, чтобы города и поселки не оказались отрезанными от внешнего мира. А для этого надо установить мосты. Помогают с этим военные. Шесть тяжелых механизированных мостов перебросят специалисты Центрального военного округа в Иркутскую область для обеспечения пропуска техники в зоне паводка.

- Три моста из состава мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО будут переброшены сегодня самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Барнаула в Братск, - сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны России. - Столько же мостов из Кузбасса доставят с аэродрома Толмачево под Новосибирском.

Каждый такой мост на базе КрАЗа позволяют преодолевать препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров и позволяют пропускать машины и трактора весом до 60 тонн. Кроме того, его он может быть использован как пристань для барж, плотов, паромов и для соединения с наплавной частью моста.

ИСТОЧНИК KP.RU