Наводнение в Иркутской области: ниже критической отметки в 7 метров опустился уровень воды в реке Ия

СЕГОДНЯ 03:29 2019-07-04T03:29:04+03:00

Так город Тулун выглядел несколько дней назад Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

20 человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести. Тысячи сибиряков остались без крыши над головой. Их дома просто унесло течение рек. Так в Тулуне воды реки Ия «смыли» почти треть города.

По данным администрации города Тулун, на 24.00 4 июля уровень воды в Ие опустился ниже критической отметки в 7 метров и составил 699 см.

Сегодня, в четверг, в этом городе планируется запустить водоснабжение по временной схеме. Пострадавшие районы начали подключать к электросетям.

Читайте также

Фото спасенных в Тулуне собак: забрать их можно в питомнике К-9. Посмотрите фото спасенных в Тулуне собак - среди них может быть и ваша.

Волонтеры в районы пострадавшие от наводнения: как стать добровольцем в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU