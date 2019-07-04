2019-07-04T03:29:04+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: ниже критической отметки в 7 метров опустился уровень воды в реке Ия

В Тулуне продолжается ликвидация последствий летних паводков
Мария КНЯЗЕВА
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Так город Тулун выглядел несколько дней назадТак город Тулун выглядел несколько дней назадФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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20 человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести. Тысячи сибиряков остались без крыши над головой. Их дома просто унесло течение рек. Так в Тулуне воды реки Ия «смыли» почти треть города.

По данным администрации города Тулун, на 24.00 4 июля уровень воды в Ие опустился ниже критической отметки в 7 метров и составил 699 см.

Сегодня, в четверг, в этом городе планируется запустить водоснабжение по временной схеме. Пострадавшие районы начали подключать к электросетям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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