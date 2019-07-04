Наводнение в Иркутской области: ниже критической отметки в 7 метров опустился уровень воды в реке Ия
20 человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести. Тысячи сибиряков остались без крыши над головой. Их дома просто унесло течение рек. Так в Тулуне воды реки Ия «смыли» почти треть города.
По данным администрации города Тулун, на 24.00 4 июля уровень воды в Ие опустился ниже критической отметки в 7 метров и составил 699 см.
Сегодня, в четверг, в этом городе планируется запустить водоснабжение по временной схеме. Пострадавшие районы начали подключать к электросетям.
Читайте также
Фото спасенных в Тулуне собак: забрать их можно в питомнике К-9. Посмотрите фото спасенных в Тулуне собак - среди них может быть и ваша.
Волонтеры в районы пострадавшие от наводнения: как стать добровольцем в Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»