Наводнение в Иркутской области: в Нижнеудинске восстановлен водозабор

СЕГОДНЯ 04:17 2019-07-04T04:17:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за разлива рек в Иркутской области в ряде населенных пунктов не работала канализация и водоснабжение. Сегодня в Тулуне власти региона обещают запустить водоснабжение по временной схеме. Пока же людям приходится стоять в очереди к водовозкам. Хорошие вести пришли утром 4 июля из Нижнеудинска.

- В городе восстановлен водозабор, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Напомним, Нижнеудинск первым принял на себя удар стихии. Значительная площадь города оказалась под водой. Именно из этого города на просторах Интернета появились шокирующие видео уплывающих домов.

Читайте также

Видео наводнения в Нижнеудинске: жилой дом "уплыл" в реку

Апокалипсис по-сибирски: в Нижнеудинске потоп, на запад Иркутской области вылились тонны воды

ИСТОЧНИК KP.RU