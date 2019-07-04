2019-07-04T04:17:23+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: в Нижнеудинске восстановлен водозабор

В регионе продолжается ликвидация последствий наводнения
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: пострадавших в наводненииФото: пострадавших в наводнении
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Из-за разлива рек в Иркутской области в ряде населенных пунктов не работала канализация и водоснабжение. Сегодня в Тулуне власти региона обещают запустить водоснабжение по временной схеме. Пока же людям приходится стоять в очереди к водовозкам. Хорошие вести пришли утром 4 июля из Нижнеудинска.

- В городе восстановлен водозабор, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Напомним, Нижнеудинск первым принял на себя удар стихии. Значительная площадь города оказалась под водой. Именно из этого города на просторах Интернета появились шокирующие видео уплывающих домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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