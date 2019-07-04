2019-07-04T06:40:23+03:00
Происшествия

Житель Бодайбо украл золото на сумму более 5 миллионов рублей

Он работал на золотодобывающем предприятии и в течение долгого времени воровал грунт, в составе которого был ценный металл
Анна ПОПОВА
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Житель Бодайбо украл золото на сумму более 5 миллионов рублейЖитель Бодайбо украл золото на сумму более 5 миллионов рублейФото: Виктория МИНАЕВА
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В Бодайбо местный житель решил обогатиться весьма необычным способом. Он работал на золотодобывающем предприятии и регулярно прятал в своих закромах немного грунта, в составе которого были крупицы золота. Это продолжалось долгое время, и к тому моменту, когда пропажу золота заметило руководство предприятия, вор успел украсть столько драгоценного металла, что его стоимость составила более 5 миллионов рублей.

- он прятал украденное золото в мешках и прятал их помещениях, где велась его добыча, - сообщили в ИА "Сибирские новости" со ссылкой на прокуратуру Иркутской области. - Всего он украл 1,8 килограмм золота и 0,2 килограмма серебра.

На данный момент драгоценные металлы возвращены законному владельцу, а вор оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к условному наказанию сроком на 4 года и штрафу в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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