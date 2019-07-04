2019-07-04T06:47:17+03:00
Происшествия

Ангарчанин оказался на скамье подсудимых за убийство косули

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Анатолий ИЛЬЯЩЕНКО
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Ангарчанин оказался на скамье подсудимых за убийство косулиАнгарчанин оказался на скамье подсудимых за убийство косулиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Еще в декабре 2018, при осмотре охотничьих угодий вблизи поселка Тальяны, работниками лесничества была найдена убитая косуля. Они тут же обратились в полицию, которая вскоре задержала подозреваемого в незаконном убийстве животного. Им оказался 30-летний ангарчанин, у которого не было нужных для охоты документов.

- Охотничьему фонду причинен особо крупный ущерб в размере 200 тыс. рублей - сообщает портал usolie.info. - Также, у нелегального охотника изъяли его карабин. Сейчас охотнику грозит срок до 5 лет за незаконную охоту.

Сотрудники полиции в свою очередь продолжают проводить рейды, с целью поиска незаконных охотников в Усольском районе. Так, в феврале 2019 они задержали мужчину, который незаконно убил 7 зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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