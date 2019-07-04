СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-04T07:53:44+03:00

Наводнение в Иркутской области: из Тайшетского района эвакуировали 6 человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В зону затопления попали 13 домов, в которых проживали 36 человек

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Вода продолжает прибывать в некоторые районы Иркутской области. 3 июля наводнение пришло в Тайшетский район. Там подтоплены населенные пункты Пея, Полинчет, Мирный, Шелаево и Кондратьево.

- В зону затопления попало 13 домов, в которых проживало 36 человек, в том числе 15 детей, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники службы спасения уже перевезли местных жителей в безопасное место, которое находится на возвышенности. А шестерых жителей поселка Кондратьево, которое находится в 158 километрах от районного центра, были эвакуированы шесть местных жителей, в том числе двое детей. На данный момент уровень воды в Тайшетском районе уже снижается. В целях мониторинга паводковой ситуации, возле подтопленных населенных пунктов продолжаются регулярные измерения уровня воды.

ИСТОЧНИК KP.RU