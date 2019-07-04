СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-04T07:12:55+03:00

Перекрытие улиц в Иркутске с 4 по 7 июля: исключите из маршрута Нижнюю набережную и площадь графа Сперанского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Проезд временно закроют на нескольких улицах в период с 4 по 7 июля. Это связано с проведением в Иркутске международного ралли "Шелковый путь".

- Движение ограничат для удобства подготовки команд и размещения их лагерей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В период с 4 по 7 июля движение транспорта будет перекрыто в следующих местах:

-по Нижней набережной от пересечения с улицей Декабрьских Событий до улицы Сурикова

-по улице Ленина от Нижней набережной до улицы Сурикова

-по улице Сухэ-Батора от Нижней набережной до улицы Рабочая.

- Ограничение начнет действовать с 00:00 4 июля до 13:00 7 июля - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. - Движение будет также ограничено и 6 июля по улице Сурикова от переулка Гершевича до улицы Ленина, и по улице Ленина от пересечения с улицей Сурикова до площади графа Сперанского. Движение будет закрыто с 15:00 до 23:00.

А с 5 июля в 00:00 проезд запретят на самой площади графа Сперанского вплоть до 7 июля 14:00. Во время проведения подготовки и старта ралли 6 июля, дорогу перекроют полностью с 15:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU