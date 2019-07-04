ДТП на улице Маяковского в Иркутске: у грузовика отказали тормоза и он врезался в два автомобиля
Днем 4 июля на улице Маяковского в Иркутске произошло серьезное ДТП. Прямо возле остановки трамвая, которая находится в самом начале улицы, грузовик, который перевозил железобетонные кольца, врезался в автомобили Cherry и "Нива".
- Скорее всего, у большегруза отказали тормоза, - сообщили в группе "ДТП 38" "Вконтакте".
У обоих пострадавших легковых автомобиля серьезно пострадала передняя часть, особенно сильно досталось "Ниве". Автомобиль Cherry же потерял одну из фар и получил повреждения капота. На место аварии уже приехали сотрудники ГИБДД и бригада "скорой помощи". На данный момент из-за ДТП на Маяковского образовалась серьезная пробка, которая парализовала движение на всей улице. Советуем автомобилистам объезжать этот участок дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU