2019-07-04T09:24:10+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: на нескольких реках региона ожидается повышение уровня воды

Сотрудники службы спасения призывают местных жителей заранее подготовиться к возможной эвакуации
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: на нескольких реках региона ожидается повышение уровня водыНаводнение в Иркутской области: на нескольких реках региона ожидается повышение уровня водыФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В некоторых районах Иркутской области большая вода уже отступает от населенных пунктов, а к некоторым она только начинает прибывать. Специалисты по гидрометеорологии предупреждают: на нескольких реках нашего региона в ближайшее время ожидается подъем уровня воды.

- 5 июля на реке Иркут в районе села Баклаши ожидается подъем воды до 430-450 сантиметров при критической отметке в 480 сантиметров. На реке Китой вода поднимется до отметки в 150-200 сантиметров при критической отметке в 475. Река ока в районе села Ухтуй поднимется до 250-280 сантиметров при критической отметке в 470. А на реке Белой в районе Мишелевки уровень воды вырастет до 280-320 сантиметров при критической отметке в 680 сантиметров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям подготовиться к возможной эвакуации и не поддаваться панике. При сообщении о возможном подтоплении необходимо немедленно покинуть дом и перебраться в безопасную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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