Последствия наводнения в Иркутской области: оценочная комиссия обследовала 1061 дом в зоне затопления

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-04T09:49:02+03:00

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В районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, работают специалисты оценочной комиссии, которые обходят все дома и оценивают степень их повреждения, которое произошло в результате разгула стихии. Всего в регионе действует 48 таких комиссий. Они уже обследовали 1061 дом в пострадавших городах и поселках. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал Инфо".

- Компенсации бывают трех видов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Первый - за утрату предметов первой необходимости, таких как холодильник, мебель или кухонная плита. В этом случае пострадавшие получают от 50 до 100 тысяч рублей. Второй - за утрату жилья. В этом случае пострадавшим выдаются сертификаты на покупку дома или квартиры, или же им будут выдавать земельные участки вместе с деньгами на строительство дома. Третий - за утрату приусадебного участка. В этом случае им тоже помогут с приобретением нового участка.

Все компенсации будут выделены из средств федерального бюджета. Также в пострадавших районах продолжается выплата единовременной материальной помощи жертвам наводнения в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU