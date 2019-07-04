2019-07-04T10:14:22+03:00
Общество

Преподаватель вокала из Ангарска прошла кастинг на шоу "Голос 60+"

На конкурс она пришла, чтобы проверить свои силы
Анна ПОПОВА
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Преподаватель вокала из Ангарска прошла кастинг на шоу "Голос 60+"Преподаватель вокала из Ангарска прошла кастинг на шоу "Голос 60+"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Ангарска Неля Агафонова прошла кастинг в шоу "Голос 60+". информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". 78-летняя пенсионерка выступала на конкурсе под аккомпанемент сына - он играл на пианино. Неля Агафонова оказалась одной из самых старших участниц на проекте - всем остальным было не больше 65 лет. Также многие из них уже имели профессиональное вокальное образование и большой опыт гастролей и выступления на сцене. А ангарчанка не могла похвастаться большим послужным списком - она всего лишь преподает вокал в одной из школ в своем городе. На шоу "Голос 60+" пенсионерка отправилась, чтобы проверить свои силы - ранее она никогда не участвовала в подобных конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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