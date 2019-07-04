Преподаватель вокала из Ангарска прошла кастинг на шоу "Голос 60+"

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-04T10:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ангарска Неля Агафонова прошла кастинг в шоу "Голос 60+". информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". 78-летняя пенсионерка выступала на конкурсе под аккомпанемент сына - он играл на пианино. Неля Агафонова оказалась одной из самых старших участниц на проекте - всем остальным было не больше 65 лет. Также многие из них уже имели профессиональное вокальное образование и большой опыт гастролей и выступления на сцене. А ангарчанка не могла похвастаться большим послужным списком - она всего лишь преподает вокал в одной из школ в своем городе. На шоу "Голос 60+" пенсионерка отправилась, чтобы проверить свои силы - ранее она никогда не участвовала в подобных конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU