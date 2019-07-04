Пьяный иркутянин устроил пожар на складе в Ленинском районе
Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей
Пьяный иркутянин устроил пожар на складе в Ленинском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутянин устроил пожар на одном из складов в ленинском районе. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Ночью в один из отделов полиции позвонила 44-летняя женщина и сообщила, что кто-то поджег складское помещение на улице Тухачевского. На место происшествия тут же прибыли полицейские и пожарные.
- Поджигателем оказался 19-летний безработный иркутянин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В момент совершения преступления он был пьян.
На данный момент в отношении правонарушителя уже возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение чужого имущества путем поджога".
ИСТОЧНИК KP.RU