Пьяный иркутянин устроил пожар на складе в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-04T10:25:49+03:00

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Иркутянин устроил пожар на одном из складов в ленинском районе. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Ночью в один из отделов полиции позвонила 44-летняя женщина и сообщила, что кто-то поджег складское помещение на улице Тухачевского. На место происшествия тут же прибыли полицейские и пожарные.

- Поджигателем оказался 19-летний безработный иркутянин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В момент совершения преступления он был пьян.

На данный момент в отношении правонарушителя уже возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение чужого имущества путем поджога".

ИСТОЧНИК KP.RU