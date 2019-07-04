Наводнение в Иркутской области: беспилотники мешают работе спасательных вертолетов

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-04T11:00:55+03:00

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В районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, работают 7 спасательных вертолетов МИ-8, на которых спасатели эвакуируют жителей пострадавших районов. Их пилоты регулярно сообщают об опасном сближении с дронами, которые совершают видеозапись для СМИ и блогеров. Их присутствие в воздухе во время работы спасателей может привести к авиапроисшествиям. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia

- Спасатели насчитали 10 беспилотников, которые работают в зоне затопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Их концентрация в воздухе создает серьезные помехи для движения спасательных вертолетов.

Сотрудники службы спасения, которые ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области, призывают сотрудников СМИ и блогеров, работающих в зоне затопления, отказаться от использования беспилотников для видеосъемки.

ИСТОЧНИК KP.RU