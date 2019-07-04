Наводнение в Иркутской области: беспилотники мешают работе спасательных вертолетов
В районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, работают 7 спасательных вертолетов МИ-8, на которых спасатели эвакуируют жителей пострадавших районов. Их пилоты регулярно сообщают об опасном сближении с дронами, которые совершают видеозапись для СМИ и блогеров. Их присутствие в воздухе во время работы спасателей может привести к авиапроисшествиям. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia
- Спасатели насчитали 10 беспилотников, которые работают в зоне затопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Их концентрация в воздухе создает серьезные помехи для движения спасательных вертолетов.
Сотрудники службы спасения, которые ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области, призывают сотрудников СМИ и блогеров, работающих в зоне затопления, отказаться от использования беспилотников для видеосъемки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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