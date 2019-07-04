Последствия наводнения в Иркутской области: частные предприниматели, чей бизнес пострадал во время потопа, получат поддержку
В Иркутской области разрабатывают проект по помощи частным предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате потопа. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Одной из мер поддержки станет отсрочка по выплате различных займов на срок до шести месяцев, а также предоставление других льгот. Помимо этого, владельцы частных компаний могут рассчитывать на помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.
- Чтобы получить поддержку, представители малого бизнеса должны предоставить документы, которые подтверждают, что их предприятие пострадало от стихии, а также различные заключения, которые подтверждают, что сам предприниматель пострадал в результате наводнения, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Все вопросы, которые касаются помощи малому бизнесу, можно задать, позвонив по телефону: 8 (3952) 28-66-65.
ИСТОЧНИК KP.RU
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