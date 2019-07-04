3 июля в Иркутской области потушили девять лесных пожаров

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-04T11:24:51+03:00

За минувшие сутки в Иркутской области потушили девять лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В течение суток 3 июля сотрудники пожарной охраны из Иркутской области ликвидировали 9 возгораний в лесах региона. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. Общая площадь лесных пожаров, которые удалось потушить, составила 145,6 гектара, причем, 64,6 из них было покрыто лесом.

- Из 9 лесных пожаров 2 находилось в Жигаловском и Киренском районах и по одному - в Качугском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Удинском и Чунском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В данный момент сотрудники пожарной охраны борются еще с 15 возгораниями, которые находятся в Усть-Илимском, Чунском, Тайшетском, Жигаловском, Нижнеилимском и Братском районах. Их общая площадь составляет 2819 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU