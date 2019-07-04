В сентябре в Братске откроют новый завод

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-04T13:43:01+03:00

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Открытие в Братске завода по производству фармацевтических субстанций запланировано на сентябрь 2019 года. Предприятие создается в рамках политики импортозамещения и будет выпускать компонент лекарства, который сейчас производится только за рубежом.

Это один из крупных городских инвестиционных проектов, получивших поддержку на федеральном уровне. Он предполагает создание в Братске 175 рабочих мест. Для работы на предприятии будут привлекаться квалифицированные специалисты, в том числе, из других городов. Решается вопрос подготовки кадров в вузах Братска. В следующем году для сотрудников предприятия планируется начать строительство многоквартирного жилого дома. Участок уже подобран, идет проектирование.

- Через несколько месяцев высокотехнологичное предприятие приступит к своей работе, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников во время посещения площадки строительства завода. - Такие предприятия существенно укрепляют экономику Братска и поднимают престиж нашей территории.

Завод строится с 2014 года. На данный момент идет планировка территории, монтаж основного технологического оборудования и вспомогательных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU