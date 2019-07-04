Полицейские разыскивают мужчину, который поджег автомобиль в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-04T12:15:45+03:00

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Сотрудники уголовного розыска просят иркутян помочь опознать мужчину, который совершил поджог автомобиля "Ниссан" вечером 3 июля. В это время злоумышленник подошел к машине, которая стояла на парковке возле спортивного комплекса в Иркутске-2, держа в руках подозрительную бутылку. Он вылил горючую смесь на капот автомобиля, после чего поджег ее и скрылся.

- Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, которая установлена на здании напротив, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Если вы знаете что-либо о поджоге этого автомобиля, то сообщите об этом в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU