2019-07-05T04:54:32+03:00
Общество

Подъем уровня реки Иркут: ночью 5 июля в Иркутске вдоль дорог укладывали мешки с песком, возводили дамбу

Вода прибывает, но река все еще останется в своем русле
Мария КНЯЗЕВА
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Подъем уровня реки Иркут: ночью 5 июля в Иркутске вдоль дорог укладывали мешки с песком, возводили дамбуПодъем уровня реки Иркут: ночью 5 июля в Иркутске вдоль дорог укладывали мешки с песком, возводили дамбуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как только от метеорологов поступили тревожные вести, что из-за дождей в Восточных Саянах уровень воды в рек поднимется, в Иркутске и Шелеховском районе началась подготовка к чрезвычайной ситуации, ввели режим «Повышенной готовности». По данным синоптиков, уровень воды в реке Иркут хотя поднимется до критического уровня в 480 см, она останется в своем русле. То есть, подтопления жилых районов быть не должно. Однако, ко встрече со стихией лучше подготовиться заранее. Так вчера, 4 июля, в Шелеховском районе эвакуировали детей из лагерей, расположенных на берегу Иркута и в селе Баклаши жильцов из домов у реки, попросили поехать к родственникам или в пункты временного размещения. На 8 часов утра уровень воды в реке вблизи села Баклаши — 432 см.

В Иркутске также готовились ко встрече с «большой водой». В столице Приангарья при повышении уровня в притоках Ангары под угрозу подтопления первыми попадают поселок Горького и районы со стороны реки Кая. Всю ночь специалисты дежурили на месте предполагаемого разлива рек.

- Занимались возведением дамбы, представители «ИркутскАвтодора» отсыпали, укладывали мешки с песком вдоль дороги, - рассказал в эфире радио «Комсомольской правды» начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин. - По данным на 6 утра уровень Иркута на территории Иркутска поднялся на 83 см, но не достиг критических отметок.

О возможном подтоплении сообщали в каждый дом, были предупреждены садоводы. Всем сообщали как вести себя при возникновении угрозы подтопления. А именно:

- заранее подготовить и проверить документы;

- положить в водонепроницаемый пакет одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания;

- на период опасной обстановки перегнать автотранспорт в безопасные районы;

- скот увести в безопасные районы на возвышенную местность;

- проверить коммунальные сети, линии электроэнергии, при необходимости обесточить электроприборы, выключить газ;

- Поднять на верхние этажи ценные вещи, продукты;

- при необходимости переехать к родственникам, знакомым;

- при ухудшении обстановки, а также необходимости эвакуации немедленно сообщить в ЕДС, указав контактные данные, по тел. в Иркутске: 520-112, 563-420. Круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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