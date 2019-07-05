2019-07-05T11:52:44+03:00
Происшествия

Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию краж

Его поймали после того, как он ограбил мужчину в автобусе
Анна ПОПОВА
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Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию кражПолицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию кражФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Недавно сотрудники иркутской полиции задержали мужчину, который совершил серию краж. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Ранее 31-летний шелеховчанин уже 10 раз сидел в тюрьме за подобные преступления и только недавно вновь вышел на свободу.

- Вора поймали после того, как он украл у мужчины телефон в автобусе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области. - Полиция установила личность подозреваемого и задержала его.

Оказалось, что с момента своего освобождения шелеховчанин совершил еще 2 кражи в Иркутске. Теперь на него заведены очередные уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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