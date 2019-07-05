В Иркутской области площадь лесных пожаров 5 июля более 43 000 га

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-05T12:34:12+03:00

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Пока одни районы Иркутской области разбираются с последствиями наводнения, в других районах горит лес. По данным Региональной диспетчерской службы ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», на 16.30 часов 5 июля в Приангарье действует 96 очагов возгорания — это 43426 га.

- Еще 16 пожаров находятся в локализованном состоянии, их площадь — 599 га, - сообщается на сайте организации.

Там же сказано, что в тушении пламени сейчас задействованы 641 человек. Как отмечают в Правительстве области, вчера в регионе потушили 21 лесной пожар: семь из них - в Усть-Илимском районе, по четыре - в Тайшетском и Чунском, по одному - в Шелеховском, Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском, Братском и Нижнеилимском районах.

Сейчас горит лес в Усть-Илимском, Усть-Удинском, Катангском, Чунском, Нижнеилимском, Казачинско-Ленском, Братском, Качугском, Жигаловском, Мамско-Чуйском районах. Пожар действует и на территории «Заповедного Прибайкалья». Также в зоне космического мониторинга, по данным на утро 5 июля, находились 22 очага общей площадью 13 264 га. Они находятся далеко в лесу, не угрожают населенным пунктам, добраться до них крайне практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU