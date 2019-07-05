Перекрытие улиц в Иркутске: в июле ограничат движение в м-он Лесной, ЖК "Восточный" ул. Шевцова и Блюхера

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-05T13:46:51+03:00

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В Иркутске в июле запланировано перекрытие нескольких улиц в связи с проводимыми там работами. Конечно, эти улицы нельзя назвать крупными или магистральными, но водителям лучше заранее знать, с какими неудобствами они встретятся. Перечень адресов, по которым будет временно ограничено движение транспорта, приводит мэрия города.

-С 09.00 23 июля до 20.00 15 августа движение транспорта будет ограничено в микрорайоне Лесной по улице Проходной проезд, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. -Здесь будут идти строительно-монтажные работы.

Но этот адрес, как мы уже упоминали, не единственный. Строить теплосеть собрались с 15 июля по 15 августа возле ЖК «Восточный». Поэтому нельзя будет проехать по улице Восточный промузел в районе м-он Крылатый, 24а/5 – ул. Ширямова, 28/2. В микрорайоне Топкинский с 09.00 23 июля до 20.00 20 сентября запретят проезд от ост. "Топкинский микрорайон" до дома по адресу Топкинский 13 а. Здесь на этот период запланированы строительно-монтажные работы. А ограничение проезда для транспорта по ул. Блюхера на участке рядом с домами 5 и 5а, которое произойдет с18 июля по 5 августа связано со строительством линии электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU