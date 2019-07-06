Почти 60 тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-06T07:49:09+03:00

Лесной пожар площадью в 8 га локализовали в трех километрах от поселка Большие Коты в Иркутском районе

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Пока в Тулуне продолжают ликвидировать последствия разрушительного наводнения, в северных, центральных и южных районах Приангарья другая напасть – лесные пожары. Тайга полыхает в Катанского, Киренском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Братском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Боханском, Аларском, Черемховском и Иркутском районах.

- По данным на утро 6 июля, в регионе действует 119 пожаров на площади в 57 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Два очага подошли на опасное расстояние к поселкам Луговский и Большие в Мамско-Чуйском и Иркутском районах.

Так, пламя на площади в 80 гектаров остановили в 5 километрах от Луговского. Лесной пожар размеров в 8 гектаров локализован в 3 километрах от поселка Большие Коты.

Спасатели напоминают, что в северных территориях продолжает действовать особый противопожарный режим. Это значит, что сжигать мусор, траву и разводить костры запрещено. Только за минувшие сутки патрульные выписали нарушителям 9 протоколов. А всего в этом году их общее число достигло 1495.

ИСТОЧНИК KP.RU