Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне
В Тулуне продолжают работу четыре пункта временного размещения для пострадавших от паводков. В них продолжают оставаться 177 человек, которые остались без крыши над головой.
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- Сегодня, 6 июля 35 пострадавших отправят в санаторий, еще часть людей планирует покинуть пункты самостоятельно, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – К концу дня в ПВР остунутся 51 человек, их перевезут на базу местной ДЮСШ.
В региональном правительстве уточнили, что все пункты временного размещения в Тулуне планируют закрыть до 9 июля. Напомним, что ранее стало известно о том, что родственники погибших во время природного бедствия начали получать выплаты от правительства Иркутской области. Первые шесть семей уже получили по 1 миллиону рублей, еще две получат деньги в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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