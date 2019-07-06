СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-06T08:39:46+03:00

Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Тулуне продолжают работу четыре пункта временного размещения для пострадавших от паводков. В них продолжают оставаться 177 человек, которые остались без крыши над головой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

- Сегодня, 6 июля 35 пострадавших отправят в санаторий, еще часть людей планирует покинуть пункты самостоятельно, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – К концу дня в ПВР остунутся 51 человек, их перевезут на базу местной ДЮСШ.

В региональном правительстве уточнили, что все пункты временного размещения в Тулуне планируют закрыть до 9 июля. Напомним, что ранее стало известно о том, что родственники погибших во время природного бедствия начали получать выплаты от правительства Иркутской области. Первые шесть семей уже получили по 1 миллиону рублей, еще две получат деньги в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU