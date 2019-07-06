2019-07-06T08:39:46+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне

Их планируют расселить до 9 июля [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне.Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Тулуне продолжают работу четыре пункта временного размещения для пострадавших от паводков. В них продолжают оставаться 177 человек, которые остались без крыши над головой.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

- Сегодня, 6 июля 35 пострадавших отправят в санаторий, еще часть людей планирует покинуть пункты самостоятельно, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – К концу дня в ПВР остунутся 51 человек, их перевезут на базу местной ДЮСШ.

В региональном правительстве уточнили, что все пункты временного размещения в Тулуне планируют закрыть до 9 июля. Напомним, что ранее стало известно о том, что родственники погибших во время природного бедствия начали получать выплаты от правительства Иркутской области. Первые шесть семей уже получили по 1 миллиону рублей, еще две получат деньги в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников. По официальным данным, известно во время наводнения погибли 22 человека. (подробности).

Помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области: как перечислить деньги и куда нести вещи. Что сейчас требуется пострадавшим от наводнения в Иркутской области. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 60 тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области
Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников
МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться
Эксперты Росавтодора выехали в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: коров временно вывезут из города в иркутский питомник К-9
Перекрытие улиц в Иркутске: в июле ограничат движение в м-он Лесной, ЖК "Восточный" ул. Шевцова и Блюхера
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: расчищают мост через реку Ия
Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком
Последствия наводнения в Иркутской области: 1200 человек получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей
В Иркутской области площадь лесных пожаров 5 июля более 43 000 га
Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию краж
Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документы
В ИГУ подано уже более 8500 заявлений на обучение