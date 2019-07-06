Всемирная летняя универсиада 2019: иркутский дзюдоист выиграл золото в весе до 73 кг

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-06T12:51:00+03:00

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Иркутский дзюдоист, мастер спорта России Евгений Прокопчук завоевал золотую медаль на ХХХ Всемирной летней универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе. Сибиряк, выступающий в весе до 73 килограмм, уверенно прошелся по турнирной сетке и одержал четыре чистых победы над соперниками из Бразилии, Южной Кореи, Литвы и Узбекистана. В финале соревнований ему противостоял один из сильнейших участников, представитель Азербайджана Хидият Хейдаров.

- В упорной борьбе Евгений Прокопчук одержал победу в дополнительное время, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – По итогам турнира Евгений выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Напомним, что ранее иркутянин уже выступал в Италии. В феврале этого года Евгений Прокопчук стал серебряным призерам первенства Европы по дзюдо. Спортсмен занимается в иркутском филиале ЦСКА. До этого Евгений тренировался в секции дзюдо Детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит». Его тренерами являются Сергей Гончаров и Сергей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU