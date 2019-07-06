СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-06T14:42:33+03:00

Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения завершил работу в Иркутске. Фото: Николай Текалов.

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В Иркутске прекращает свою работу пункт приема гуманитарной помощи, расположенный по адресу улица Российская 20. Организаторы поблагодарили всех, кто отклинулся на призыв о помощи и пожертвовал для пострадавших от наводнения продукты, питьевую воду, теплые вещи и другие предметы первой необходимости.

- Мы не останавливаем свою работу, оказание помощи продолжается, - уточнили организаторы пункта. – Работа по координации оказания гуманитарной помощи продолжится.

Кроме того, представители пункта уточнили, что у них налажен контакт с организациями и предпринимателями по оказанию специализированной помощи, которая в ближайшее время будет направлена на устранение последствий наводнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU