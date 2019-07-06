2019-07-06T15:15:53+03:00
Происшествия

Военные откроют общественную баню для пострадавших от паводка в Тулуне

Она будет работать ежедневно без выходных с 9.00 до 16.00
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Военные откроют общественную баню для пострадавших от паводка в Тулуне.Военные откроют общественную баню для пострадавших от паводка в Тулуне.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Блага цивилизации постепенно возвращаются в пострадавший от паводка Тулун. Уже завтра, 7 июля в городе откроется общественная баня, которую бесплатно сможет посетить любой желающий. Привести себя в порядок после природного бедствия и тридцатиградусной жары можно будет по адресу улица Ломоносова 26, в здании школы №19.

- Баня будет работать ежедневно без выходных с 9.00 до 16.00, - сообщили в пресс-службе правительства.

Такая возможно появилась в Тулуне благодаря помощи военных. Напомним, что в городе находится крупный контингент Вооруженных Сил РФ. Более тысячи солдат и офицеров участвуют в ликвидации последствий наводнения. Ранее министерство обороны России уже поставило в город два мобильных хлебозавода и начало поставки питьевой воды в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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