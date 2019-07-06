СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-06T15:47:32+03:00

Наводнение в Иркутской области: нашли двух человек, считавшихся пропавшими без вести. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Иркутской области продолжаются поиски людей, которые пропали без вести в зоне затопления. Напомним, что 6 июня стало известно о том, что в списке жертв наводнения 22 человека. Первые шесть семей уже получили выплаты за своих погибших родных. Также спасателям, полицейским и добровольцам удалось найти еще 28 человек, которых считали пропавшими без вести. Судьба еще 13 оставалась неизвестной.

- Количество пропавших в зоне затопления снизилось до 11 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Количество погибших остается прежним.

В ведомстве уточнили, что поиск пропавших без вести продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU