СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-06T16:28:24+03:00

Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом. Фото: Николай Текалов.

Сведений о пострадавших пока нет, подробности уточняются [видео]

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В Правобережном округе Иркутска произошел пожар в нежилом здании напротив дома №87 по улице 1-я Советская. Двухэтажная деревянная постройка загорелась около 21.00 вечером 6 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718766" frameborder="0"></iframe> Пожар в Иркутске.Николай ТЕКАЛОВ

- На месте ЧП работает, как минимум, три пожарны расчета и экипаж Росгвардии, - рассказал очевидец случившегося.

По словам местных жителей, они услышали взрывы шифера на крыше, которые изначально приняли за фейерверки. После чего позвонили в пожарную часть. Сведений о пострадавших пока нет. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU