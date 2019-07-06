2019-07-06T16:28:24+03:00
Происшествия

Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом

Сведений о пострадавших пока нет, подробности уточняются [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВНИКОЛАЙ ТекаловАНАСТАСИЯ Куренова
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Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом. Фото: Николай Текалов.Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом. Фото: Николай Текалов.
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В Правобережном округе Иркутска произошел пожар в нежилом здании напротив дома №87 по улице 1-я Советская. Двухэтажная деревянная постройка загорелась около 21.00 вечером 6 июля.

Пожар в Иркутске.Николай ТЕКАЛОВ

- На месте ЧП работает, как минимум, три пожарны расчета и экипаж Росгвардии, - рассказал очевидец случившегося.

По словам местных жителей, они услышали взрывы шифера на крыше, которые изначально приняли за фейерверки. После чего позвонили в пожарную часть. Сведений о пострадавших пока нет. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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