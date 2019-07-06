Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом
В Правобережном округе Иркутска произошел пожар в нежилом здании напротив дома №87 по улице 1-я Советская. Двухэтажная деревянная постройка загорелась около 21.00 вечером 6 июля.
Пожар в Иркутске.Николай ТЕКАЛОВ
- На месте ЧП работает, как минимум, три пожарны расчета и экипаж Росгвардии, - рассказал очевидец случившегося.
По словам местных жителей, они услышали взрывы шифера на крыше, которые изначально приняли за фейерверки. После чего позвонили в пожарную часть. Сведений о пострадавших пока нет. Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU